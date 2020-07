In memoriam. Ioan RANCA (1932-2020)

Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat in 27 mai 1600: Mihai Viteazul devine „domn al Tarii Romanesti si al Ardealului si a toata Tara Moldovei”, realizand prima unire politica a celor trei tari romane. Intr-un document emis din Iasi, la 27 mai 1600, Mihai Viteazul se intitula „Io Mihail voievod, din mila lui Dumnezeu, domn…

- In cuprinsul lucrarii Permanenta convietuirii pasnice * Allando bekes egymas mellett eles, editata de Fundatia „Armonia” pentru familiile etnic mixte din Romania, București, 1996 (ediție ingrijita de Ștefan Rab), istoricul clujean Vasile Lechințan prezinta cateva momente ale solidaritații dintre romani,…

- In anul 2000, la Editura Pax Historia din Targu Mures, aparea valoroase lucrare Romanii din Secuime si rascoala lui Horea, a distinsului arhivist și istoric dr. Ioan Ranca din Targu Mures. Din lucrarea mentionata rezulta starea de spirit a romanilor, atasamentul lor la cauza rascoalei, legaturile lor…

- „A inocula” pare mai mult un termen medical, avand sensul de baza „a introduce intr-un țesut o substanța, un ser, un vaccin” (cf. NDULR), insa sensul figurat aparține altui domeniu, insemnand „a baga in mintea cuiva anumite idei, concepții etc.” Așadar, ce se intampla in vreme de pandemie,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa online, ca nu exclude posibilitatea testarii pentru COVID-19 a elevilor din anii terminali si a cadrelor didactice care predau la aceste clase, in eventualitatea in care vor relua cursurile. „Este…

- Orasul statiune Covasna a fost puternic afectat din punct de vedere social si economic in contextul pandemiei de coronavirus, printre cele mai mari probleme numarandu-se faptul ca foarte multi localnici au ramas fara locuri de munca dupa incetarea activitatii turistice, iar incasarile la bugetul local…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va sustine crearea unui fond de redresare economica de care sa poata beneficia toate statele membre ale Uniunii Europene si a mentionat si importanta politicii de coeziune a UE. Seful statului a vorbit inaintea unei videoconferinte cu membrii Consiliului…

- La 22 aprilie, sarbatorim, in fiecare an, Pamantul prin marcarea Zilei Planetei Pamant, dar si a Zilei Internationale a Mamei-Pamant (ONU). „Trebuie sa actionam decisiv pentru a ne proteja planeta de amenintarile venite din partea coronavirusului, cat si a perturbarii climei”, transmite secretarul general…