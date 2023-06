Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au tratat in cursul zilei de ieri, luni, 15 mai, un caz grav, adus de urgenta din Botosani. Parintii, dintr-o comuna din Botosani, au dus-o pe fetita lor de 5 ani de urgenta la spital dupa ce aceasta a baut o gura dintr-o sticla umpluta cu benzina.…

- Tanara fara permis, prins dupa o urmarire ca in filme! In ziua de 25 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de conducerea…

- Ionuț Ababe este unul dintre cei mai hotarați bucatari de la Chefi la cuțite! Concurentul și-a spus povestea de viața in emisiune. Provine dintr-o familie numeroasa, cu 9 copii, și a fost nevoit sa plece de unul singur in strainatate pentru a-și caștiga painea.

- Atleții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, grupa mica – Baris Rareș și Nastuța Cezar, sub indrumarea antrenoarei Ioana Laura Pirusca, au reușit sa se claseze in top 10 pe țara la categoria lor de varsta, in finala Campionatul Național de sala pentru copii, categoriile 1 și 2. In cadrul…

- Militari din cadrul Fortelor Terestre vor efectua, saptamana viitoare, exercitii in poligonul din Sfantu Gheorghe, a anuntat conducerea Batalionului 22 Vanatori de Munte „Ciresoaia”. Potrivit sursei citate, exercitiile vor incepe luni, iar in cadrul acestora se va folosi munitie de manevra. „Structuri…

- Elvira și frații ei, Ricard și Ramon, au fost abandonați intr-o gara din Barcelona pe cand avea doar doi, patru și cinci ani. La maturitate, in incercarea de a-și gasi parinții, Elvira a descoperit ca familia ei are o istorie mult mai șocanta decat și-ar fi putut ea imagina vreodata, relateaza The Guardian.

- In Harghita și Covasna, un proiect european a adus peste 600 de adulți care au abandonat școala inapoi in banci, scrie Școala 9. Maria va absolvi clasa a patra in același timp cu fiul ei, Odon și Istvan sunt doi frați de peste 40 de ani care au devenit colegi de banca. Judit este pentru prima oara intr-o…