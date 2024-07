Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 iunie 2024, pe esplanada din fața Bisericii Ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Cugir, a avut loc, spectacolul de reconstituire istorica intitulat „Batalia pentru Singidava II”. Organizatorii evenimentului au fost Primaria și Consiliul Local Cugir, Centrul Cultural „Valentin…

- Șerban Valean, elev al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, rezultat remarcabil la expoziția-concurs de arta sacra „Ortodoxia”: A obținunt Mențiune Șerban Valean, elev al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, rezultat remarcabil la expoziția-concurs de…

- Duminica, 2 iunie 2024 de la ora 19:00, Centrul Cultural Dacia va gazdui conferinta Dependentele - o robie? Drogurile si enigma lor sustinuta de pr. prof. univ. dr. Stelian Tofana, de la Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. Conferinta va fi axata pe abordarea…

- VIDEO: Muzeul din Alba Iulia va fi INCHIS de ”Noaptea Muzeelor” in semn de protest. Angajații instituției cer majorarea salariilor Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi inchis de ”Noaptea Muzeelor” in acest an. De asemenea mai multe muzee din țara vor fi inchise, sambata 18 mai. Motivul pentru…

- Muzeul National de Istorie este partener, alaturi de Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I", Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Serviciul Judetean Alba al Arhivelor Nationale ale Romaniei si de Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj…

- Peste 80 de studenti de la zece universitati de top din Europa se intalnesc, intre 15-19 aprilie, la Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, la "EUTOPIA Innovation Challenges for Students: Discovery week".

- Simpozion Național de Martirologie la Alba Iulia și Aiud. Ipostaze ale represiunii politice In perioada 5-7 aprilie 2024, va avea loc ediția a X-a a Simpozionului Național de Martirologie, sub genericul „Memorie și rezistența. Ipostaze ale represiunii politice in Romania contemporana”. Evenimentul este…

- Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș va susține vineri, 5 aprilie, de la ora 16.00, conferința cu titlul „Romania are viitor”. Evenimentul are loc in Sala mare a Primariei Bistrița, iar intrarea este libera. Inca o ediție „Ateneul de Bistrița” are loc vineri, 5 aprilie, de la ora 16.00, in sala mare a Primariei.…