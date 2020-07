In memoriam: Dr. Chemal Taner (29 mai 1971-23 iulie 2020). Cateva date biografice ale medicului care a indoliat Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Chemal Taner, reputat doctor dentist din Constanta, fondator al Clinicii Implantodent, a murit in seara zilei de 23 iulie 2020, din cauza COVID-19. El era internat de cateva zile la Spitalul Colentina din Bucuresti. Medicul stomatolog avea doar 49 ani. El suferea de obezitate si de afectiuni cardiace,…

- Timișoara abia a reușit sa intre in top 10, dar este peste Constanța și București, orașe care nu au reușit sa prinda un loc in varful clasamentului. The post Cel mai bun oraș din Romania este Oradea! Timișoara se afla abia pe locul 10 appeared first on Renasterea banateana .

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Ploiești au efectuat un numar de 61 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Prahova,…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania, Morteza Aboutalebi, a fost convocat la sediul MAE pentru a discuta despre cazul cetateanului iranian Gholam Reza Mansouri, care a murit in Bucuresti vineri. Cu acest prilej, MAE i-a transmis sefului misiunii diplomatice iraniene la Bucuresti ca speta…

- Universitatea Spiru Haret desfașoara pana la data de 30 iunie campania de preinscrieri online la cele 42 programe de Licenta si 31 programe de Masterat in cele cinci centre universitare din Bucuresti, Constanta, Brasov, Campulung si Craiova. Candidații care se preinscriu on-line pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro…

- Pe 24 aprilie/ 7 mai 1918, la Palatul Cotroceni, Romania era nevoita sa semneze tratatul de pace cu Puterile Centrale. Condițiile erau foarte grele, Romania pierzand controlul asupra Dobrogei, imparțita in doua: Cadrilaterul si sudul judetului Constanta revenind Bulgariei, iar restul un condominiu al…

- Anul acesta, sarbatoarea de 1 Mai este una atipica, in condițiile in care romanii sunt obligați sa stea in case. In alti ani, insa, petrecerile campenesti erau o traditie, inclusiv in randul politicienilor, care doreau sa iși cinsteasca alegatorii. PSD, partid de stanga si care reprezenta clasa muncitoare,…