In Memoriam Doru Kalmuski

- Proiectul cultural HAPPY Europe, in cadrul caruia județul Bacau este partener alaturi de Franța (Vincennes), Spania (Caceres), Germania (Ulm), Portugalia (Primaria orașului Cuba), aduce in atenția publicului bacauan, intr-o maniera vizuala atractiva și originala, Europa și Oamenii sai. Zilele acestea,…

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Cuvantul este elementul primordial al lumii, ca și al operelor. Și nu doar al celor de natura verbala. „La inceput a fost Cuvantul” este versetul fundamental al Carții, prin el ințelegem apariția acestei lumi. Scriitorul…

- Vineri,8 Aprilie 13:00 Roșu aprins (dub) 3D – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 13:30 Sonic the Hedgehog 2 (dub) – Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SF, Normal, AG 14:00 Copacul dorințelor: Amintiri din copilarie – Familie, Fantastic, Normal, AG 14:30 Sonic the Hedgehog…

- Parcurs excelent pentru CSM Bacau la Cupa Romaniei Under 17 de lupte greco-romane desfașurata zilele trecute la Targu-Mureș. In clasamentul pe cluburi, „CSMeii” au obținut locul 1 din 29, cu un total de 143 de puncte, fiind urmați pe podium de LPS Botoșani (100 puncte) și Dinamo București (82p.). Luptatorii…

- Toata lumea care se afla in sediul Judecatoriei Bacau a fost evacuata, in aceasta dimineața, in urma a ceea ce pare a fi o amenințare cu bomba. Zona din jurul cladirii a fost restricționata iar la fața locului au ajuns numeroase echipaje de Poliție. Articolul Amenințare cu bomba la Judecatoria Bacau…

- Intamplarea a avut loc la Blagești, ieri. La fața locului a ajuns o autospeciala, dupa ce pompierii au fost anunțati ca animalul a ajuns in fantana. Unul dintre salvatori a coborat in puț și a scos cainele. Articolul Pompierii au coborat intr-o fantana ca sa scoata un caine apare prima data in Deșteptarea…

- Forfota mare la Școala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” din Bacau acolo unde s-au sarbatorit 100 de zile de școala la clasa I B, activitate desfașurata in Aula Universitații „George Bacovia” din Bacau „Boboceii” clasei I B „Step by Step” de la Școala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” din Bacau, alaturi de…

