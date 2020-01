Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana ii aduce un omagiu jurnalistei Cristina Topescu si va difuza miercuri, de la ora 22.30, pe TVR 1, o editie speciala "In memoriam", un colaj de secvente ale emisiunilor realizate de Titus Munteanu, precum "Duelul Vedetelor" sau Revelioane ale anilor ‘90, la care jurnalista a participat…

- Nuami Dinescu a facut dezvaluiri, la scurt timp de la aflarea vestii mortii Cristinei Topescu. Actrita a marturisit totul despre planul pe care il aveau impreuna, pentru inceputul acestui an. Din pacate, nu va fi dus niciodata la capat! Jurnalista s-a stins din viata la 59 de ani.

- Spynews.ro a aflat in exclusivitate detalii socante in cazul mortii realizatoarei TV Cristina Topescu. Jurnalista a fost gasita fara suflare abia duminica, 12 ianuarie, in urma unei sesizari facute de o vecina. Cum a fost gasita si cand a murit, de fapt, jurnalista, va spunem acum!

- Jurnalista SandaNicola a povestit, in mediul online, despre o ultima intalnire pe care a avut-o cu Cristina Țopescu.Sanda Nicola și-a amintit de o intalnire pe care a avut-o cu regretatat jurnalista Cristina Țopescu, cand aceasta a invitat-o la emisiunea online Canal 33."Scriu cu ciuda și de ciuda,…

- Cauza morții Cristinei Țopescu nu a putut fi stabilita din cauza ca trupul jurnalistei era intr-o stare foarte avansata de putrefacție, potrivit unor surse din ancheta. Institutul de Medicina Legala a intocmit raportul preliminar, insa nu a fost stabilita cauza decesului in cazul jurnalistei Cristina…

- Vestea mortii Cristinei Topescu a fost una cutremuratoare. Nimeni nu s-ar fi asteptat ca regretata jurnalista sa aiba un asemenea sfarsit tragic, fiind gasita moarta in locuinta sa. Iata ce spune medicul Monica Pop despre boala de care ar fi suferit realizatoarea TV.

- Vedeta TV Cristina Țopescu a fost gasita duminica seara decedata in casa sa din localitatea Otopeni. Macabra descoperire a fost facuta de catre o vecina. Crainica TV a fost gasita in pat, fara urme de violenta. In imobil erau și doi caini decedați.

