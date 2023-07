Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat UVVG. Asociația pentru cultura, educație și tineret „Vasile Goldis” Arad, din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, in calitate de beneficiar, anunța... The post Implicarea Generației Z in tratamentul precoce al patalogiilor nasului, gatului și urechilor appeared first on…

- Comunicat. Programul de formare psihopedagogica nivel I și nivel II al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Universitații de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad este... The post UVVG anunța programul de formare psihopedagogica nivelul I și II appeared first on Special Arad ·…

- Comunicat. In aceasta perioada, continua inscrierile la facultațile din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” (UVVG). Pe aceasta cale, rectorul universitații, doamna Profesor Universitar Doctor... The post Continua inscrierile la UVVG pentru anul universitar 2023 – 2024 appeared first on Special…

- Comunicat. Complexul Muzeal Arad propune ca exponat al lunii iunie un costum popular din localitatea Șicula (județul Arad), obiect de patrimoniu muzeal din colecția de... The post Costumul popular din Șicula este exponatul lunii iunie la Complexul Muzeal Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Comunicat. Ieri a fost aprobata, in ședința Consiliului Local al Municipiului Tulcea, finanțarea pentru realizarea ansamblului memorial care ii este dedicat multiplului campion olimpic, mondial... The post Ansamblul memorial dedicat lui Ivan Patzaichin urmeaza sa fie inaugurat la toamna appeared first…

- Comunicat de presa. Incendiu izbucnit la o sala de evenimente din localitatea Socodor. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu și ai Garzii 2 Chișineu-Criș cu:... The post Arde un motel de langa o sala de evenimente. Pompierii de la ISU Arad intervin cu trei autospeciale de stingere in localitatea…

- Comunicat. Un dialog bogat in intrebari și raspunsuri s-a desfașurat intre elevii Centrului Județean de Excelența Arad și inventatorii aradeni medaliați la Salonul Mondial de... The post Elevii Centrului de Excelența s-au intalnit cu inventatorii aradeni premiați la Geneva appeared first on Special…

- Comunicat. Medalii de aur, argint și bronz pentru echipa Aradului, la Salonul de Inventica, toți reprezentanți sau absolvenți ai Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad. „Prezența... The post Ramona Lile: „Echipa UAV a reprezentat Aradul la Salonul de Inventica” appeared first on Special Arad · ultimele…