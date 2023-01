IN MEMORIAM ANGHEL MITRAN Eveniment IN MEMORIAM ANGHEL MITRAN ianuarie 13, 2023 14:36 Acum am aflat ca ne-a parasit bunul, dragul, neprețuitul nostru profesor Anghel Mitran, de la Liceul nr. 2 din Alexandria, fost Grup Școlar Industrial IPTE. Actualul Colegiu Național „A.I. Cuza”. In ajunul aniversarii Liceului, pe care l-a slujit cu mult devotament, zeci de ani. L-am iubit pe profesorul Mitran, cel care ne-a fost diriginte patru ani. Erau vremuri complicate, o etapa a industrializarii Romaniei, a transformarii liceelor umaniste, in licee industriale. Cei care luau decizii curriculare… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

