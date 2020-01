In Memoriam Anastasie Fătu Nascut pe 2 ianuarie 1816, satul Mușata, comuna Berezeni–Vaslui (a murit pe 3 martie 1886, in Iasi) ca fiu de preot, a deprins primele invataturi la scoli ecleziastice intre 1834-1841, a studiat dreptul la Viena, fiind bursier al statului roman; in 1842 – primea diploma de doctor in drept și filosofie; studiaza medicina la Sorbona, obtinand doctoratul in 1847 1848-1852 / revenea in țara și devenea medic de cvartal a inființat „Institutul Gregorian” din Iași pentru practica și invațamantul obstetricii și ginecologiei intre 1852-1885 / profesor de obstetrica și ginecologie la „Institutul Gregorian”-Iași… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

