- Epicentrul cutremurului s-a situat in apropierea localitatii Mansfield din statul Victoria, la aproximativ 200 km nord-est de Melbourne, la o adancime de 10 kilometri, a anuntat Geoscience Australia.Postul de radio 3AW a postat o fotografie cu moloz pe una dintre strazile principale din Melbourne, iar…

- Sambata, in jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliției Rurale Ipotești in timp ce patrulau pe DJ 208A, pe raza comunei Bosanci, au observat o motocicleta fara a avea montata nici o placuța cu numar de inmatriculare. Polițiștii au inceput urmarirea acesteia din centrul comunei Bosanci…

- Arina Sabalenka (Belaurs), favorita 1, si Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie 4, se vor infrunta sambata in semifinalele turneului de tenis WTA 1000 de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale de 1.835.490 de dolari. Vineri, in semifinale, Sabalenka (3 WTA) a eliminat-o pe conationala…

- Simona Halep a ratat calificarea in „optimile" turneului feminin de tenis de la Montreal, din Canada, dupa ce a pierdut in fața americancei Danielle Collins, in turul secund al probei de simplu. Meciul s-a disputat joi dimineața, 12 august, cand romanca, favorita numarul șase la cucerirea trofeului…

- Cele mai bune jucatoare de tenis din lume, mai puțin Ashleigh Barty și Naomi Osaka, se reunesc pentru primul mare turneu al sezonului de hard nord-american: WTA Montreal (Canada), competiție la care Simona Halep se simte foarte, foarte bine. Romanca e și in acest an printre favoritele la victoria finala,…

- Simona Halep a declarat, joi dimineata, inaintea plecarii spre Canada, acolo unde va participa la turneul de la Montreal, ca dupa retragerea de la JO 2020 se gandeste la participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Doar ca, pentru moment, sportiva noastra nu mai vrea sa-si impuna un obiectiv…

- Muzica din prima seara dedicata sarbatoririi Zilei Timișoarei a gravitat in jurul amintirii lui Adi Barar, fondatorul formației Cargo, care a murit in primavara acestui an. Primul concert „acasa“ susținut de membrii formației dupa moartea artistului le-a prilejuit celor prezenți un carusel de sentimente…

- Memoria fondatorului trupei timisorene Cargo, Adi Barar, care a decedat in primavara, in urma unor complicatii ale infectarii cu SARS-CoV-2, va fi cinstita prin ridicarea unei statui din bronz, in marime naturala, care va fi amplasata in zona terasei Flora a Parcului Alpinet din Timisoara, in aceasta…