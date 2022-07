In memoria SUCIU IONEL.

Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul in rezerva a unitații de la Jandarmeria Bistrița, Ionel Suciu, a incetat din viața la 51 de ani. Ionel Suciu a fost incadrat in unitatea de jandarmi din Bistrița ca șef de Serviciu Ordine și Siguranța Publica. Inmormantarea va avea loc la cimitirul de pe strada Tarpiului, duminica aceasta,…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” și Primaria Municipiului Iași lanseaza marți, 28 iunie 2022, proiectul cultural „Pogromul de la Iași. Memoria locurilor” (www.iasi1941.com ). Lansarea va avea loc la ora 17.00 in Sala de Consiliu „Vasile Pogor” a Primariei…

- Duminica, 29 mai, in biserica Parohiei „Sfantul Mare Mucenic Mina” din municipiul Buzau, a avut loc festivitatea de premiere a Concursului literar „Lasați copiii sa vina la Mine!”, ediția I. Evenimentul cultural a fost organizat de unitatea de cult amintita, in parteneriat cu doua unitați de invațamant…

- ntrenorul Gerard Speerstra colaboreaza cu lotul masculin de gimnastica al Romaniei, care are obiective foarte importante de atins anul acesta. Suflu nou in gimnastica masculina romaneasca. De doua luni, antrenorul olandez Gerard Speerstra colaboreaza cu componenții lotului național, pe care spera sa-i…

- Cristian Tudor Popescu marturisește ca nu a mai intalnit tipul de propaganda pe care il practica Rusia in prezent, in care este lasat la o parte orice fel de calcul și orice fel de minima logica și a comentat in acest context declarația despre Hitler evreu facuta de ministrul rus de externe, Serghei…

- Specialiștii de la Harvard au descoperit care sunt alimentele care iți imbunatațesc memoria. Oamenii de știința pun tot mai mult accentul pe relația dintre intestin și creier in aceasta perioada, astfel ca au dezvaluit o serie de alimente care ne pot imbunatați cu succes memoria. Daca mananci asta…

- Ionel Ș, un barbat din comuna Lungulețu, a fost marți condamnat definitiv la o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani, dupa ce a obligat o copila sa se prostitueze. Fata Post-ul Un barbat din Lungulețu a fost condamnat pentru trafic de minori. A obligat o copila de 13 ani sa se prostitueze apare prima data…

- Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj promoveaza constant relația deosebita cu agenții economici, construita de-a lungul timpului. Este esențiala o astfel de legatura , intrucat contribuie la formarea viitorilor absolvenți și la inserția acestora pe piața muncii. In acest sens, mulțumim doamnei…