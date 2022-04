Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au participat, in Piața Universitații, la o manifestație in memoria copiilor care au pierit in razboiul din Ucraina. Oamenii au adus sute de perechi de pantofi care au fost așezate pe trotuar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa mai bine de o luna de la inceperea razboiului in Ucraina , declansat de Rusia, Asociatia Tinerilor Ucraineni din Romania anunta, pe Facebook, ca sambata, 2 Aprilie, de la ora 17:00, va avea loc „Marsul pentru Ucraina”. Participantii s-au adunat la Piața Universitații, iar de acolo vor pleca in…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- Un protest are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina, printre cei aflati in fata sediului Ambasadei aflandu-se si cetateni ucraineni, care transmit mesajele in limba ucraineana. Protestul a…

- In Liov, in vestul Ucrainei, locuitorii au adus 109 carucioare de copii, goale, pentru a simboliza copiii care au murit de la inceputul invaziei ruse in Ucraina.Aranjate pe randuri, cele 109 carucioare au fost aduse in piața centrala din Liov, vineri, 18 martie.

- In timp ce Vladimir Putin sarbatorea opt ani de la invadarea Crimeei printr-un concert in stil nord-coreean, imagini emoționante au fost surprinse vineri in Liov, unde peste 100 de carucioare goale au fost așezate in centrul orașului in memoria copiilor uciși pana acum in razboiul lui Putin.

- Ambasada Ucrainei in Egipt a adresat o scrisoare statului egiptean și ministerului turismului pentru a pastra turiștii ucraineni și a-i gazdui in hotelurile din Egipt din cauza inchiderii spațiului aerian ucrainean. Pe de alta parte și Romania sare in ajutorul Egiptului și-i va primi pe cetațenii egipteni…

- Zeci de oameni s-au adunat sambata dupa amiaza inca de la ora 16.00 in Piața Universitații. Ei protesteaza fata de impunerea certificatului verde, dar si fata de vaccinarea copiilor. Acțiunea organizata in Capitala vine chiar in a patra zi consecutiva cu peste 30.000 de infectari noi in Romania.Oamenii…