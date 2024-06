Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, Le Monde relata despre „ruptura de extrema dreapta dintre Marine Le Pen din Franța și Giorgia Meloni din Italia”. Dar, la inceputul acestui an, titlul din aceeași publicație era „Le Pen se apropie de Meloni și se distanțeaza de AfD din Germania”. Placile tectonice ale UE se deplaseaza. Saptamana…

- Imediat dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, SUA au desfasurat un sistem de aparare aeriana cu baterii Patriot pentru a proteja un aeroport din sudul Poloniei, care a devenit un centru de expediere a armelor occidentale catre Kiev, arata Finacial Times, citat de News.ro. Dar oficialii spun…

- Traian Basescu critica felul in care președintele Klaus Iohannis și-a anunțat intențiile de a ‘candida’ pentru funcția de secretar general al NATO. „Daca voia o funcție la Uniunea Europeana sau la NATO, trebuia de acum un an sa declanșeze o adevarata campanie prin Ministerul de Externe, sa iși faca…

- Schwab, in varsta de 86 de ani, va lasa 'in curand' rolul de 'presedinte executiv' pentru cel de 'presedinte al consiliului de administratie', potrivit comunicatului WEF. Schimbarea ar urma sa se produca inaintea viitoarei editii a Forumului, prevazuta in ianuarie 2025.Anuntul retragerii lui Schwab…

- Franța a anunțat lotul pentru EURO 2024. Selecționerul Didier Deschamps (55 de ani) a ales 25 de jucatori pentru turneul final din Germania, surpriza fiind mijlocașul N'Golo Kante, legitimat din iulie 2023 la Al Ittihad, in Arabia Saudita. Franța, a doua favorita la EURO 2024, cu cote mai mari la triumf…

- Kylian Mbappe (25 de ani) a fost prezent la conferința de presa premergatoare duelului amical dintre naționala Franței și Chile, care va avea loc marți, de la 22:00, iar starul lui PSG se așteapta sa fie fluierat. La trei zile dupa eșecul din amicalul cu Germania (0-2), Franța primește vizita naționalei…

- Franța și Germania se intalnesc ACUM intr-o partida amicala in care cei doi granzi europeni pregatesc turneul final din vara. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Meciul care va pune fața in fața doua dintre cele mai mari forțe europene se va…

