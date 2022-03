In materie de lenjerii Pucioasa, nu exista „culoarea” anului 2022, ci… culorile anului 2022 Daca esti in cautarea unei explozii de culoare si vrei sa aduci bucuria primaverii in dormitorul tau, seturile de lenjerii Pucioasa sunt gata sa iti indeplineasca aceste dorinte. Colectia emana o energie debordanta si rasfata retina de la prima intalnire. Acopera patul cu aceste lenjerii si fiecare zi va fi o sarbatoare, iar noptile vor fi un basm placut pentru un somn odihnitor si regenerant. Cuvintele ti se par prea mari? Atunci fa o vizita virtuala pe site-ul PatulMeu.ro si convinge-te personal de magia acestor textile. lenjerii Pucioasa Stil modern, materiale de calitate Cu o traditie… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenajarea camerelor copiilor trebuie facuta cu un plus de responsabilitate, pentru ca cei mici sa aiba parte de un mediu optim in care sa poata creste si sa se poata dezvolta. Cu atat mai mult cu cat, in ultimii doi ani, din cauza pandemiei, si-au petrecut si mai mult timp decat de obicei in camerele…

- Cand alegi o culoare pentru casa ta, te gandești și te intrebi ce vrei sa simți cand intri in camera? Sa ne inovam casele nu este ușor. Culoarea are un impact substanțial asupra atmosferei camerei și ar trebui sa alegeți corect culoarea inainte de a incepe amenajarea interioara. De exemplu, dormitorul…

- Deserturi fara zahar - rețete dulci fara zahar și indulcitori. Cine a spus ca a fi la dieta inseamna ca nu poți manca desert? La urma urmei, unele dintre cele mai dulci bunatați conțin zaharuri naturale care sunt relativ inofensive atunci cand sunt savurate cu moderație. Sa ai un desert fara adaos de…

- Tanarul este student in anul I la Inginerie electronica, la Politehnica din Torino. El a povestit ca s-a gandit la aceasta invenție dupa ce a aflat de pe internet ca peste 70% dintre oameni poarta maștile in mod necorespunzator, adica peste 8 ore. Masca inventata de el il avertizeaza pe cel care o poarta…

- Raluca Badulescu, un adevarat fashion icon, mereu intr-o continua transformare, extrem de cameleonica, afișand de fiecare data look-uri indraznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele in moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have in garderoba…

- Cu bune, cu rele...anul 2021 se apropie de final. Dar....sa nu uitam ca trebuie sa tinem mare cont de conectarea cu natura in anul care urmeaza si nu numai. Este un mic remediu pentru perioadele stresante.Se lasa seara la Constanta. Lumina zilei incepe sa dispara usor. In fata ochilor ti se infatiseaza…

- Decorarea locuințelor presupune costuri ridicate, pe care nu intotdeauna le putem aloca din bugetul familiei, dar in acest caz putem sa recurgem la metode care presupun cheltuieli reduse. Una dintre acestea ar fi utilizarea culorilor in decorarea pereților, culorile fiind cele care vor influența emoțiile…

- Anul Nou 2022, conform calendarului chinezesc, va fi anul Tigrului Negru de apa. Culoarea principala a anului este albastru. Pentru a face pe placul stapinului anului, astrologii recomanda ca pentru ținuta de Anul Nou sa alegem culoarea "tigrului": negru, portocaliu, galben, nisip, auriu și alb. In…