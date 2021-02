În mașina trecutului nu vom ajunge departe Orașele noastre sint scufundate in smog, sursa caruia sint mașinile. Oricit de curata ar fi benzina care este turnata in rezervoare, noi nu vom scapa de gazele de eșapament. Transportul este inclus in top zece lideri ai poluarii atmosferei. Diferiți cercetatorii estimeaza ca lui ii revin intre 40% și 75% din emisiile nocive care ajung in atmosfera. Oamenii au ințeles demult: in trasura, adica, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au fost chemați sa intervina in cazul unui accident in care o mașina a fost lovita de un tren, langa localitatea Dudeștii Noi. O persoana din autoturism a ramas incarcerata și a fost nevoie de eforturi serioase pentru a o scoate de acolo. The post Mașina lovita de tren, nu departe de Timișoara.…

- Polițiștii din Timiș au fost sesizați prin apel la 112 ca pe o strada din localitatea Chisoda se afla o mașina carbonizata, iar in interior sunt posibile urme de cadavru, potrivit tion.ro . Polițiștii timișeni au fost sesizați, duminica, in jurul orei 9.00, prin apel 112, ca pe strada Bucegi, din localitatea…

- Pandemia a schimbat pe termen lung turismul și calatoriile - estimeaza președintele platformei Airbnb. El crede ca ani buni de acum inainte oamenii vor cauta, pentru vacanțe, locuri mai izolate și vor prefera transportul cu mașina personala.

- Oamenii legii s-au sesizat din oficiu și in urma verificarilor au identificat doi minori de 11 și, respectiv 13 ani, ambii din Babadag.Hoții au acționat pe timp de noapte, cand nimeni nu se mai afla pe strada. Cercetarile continua pentru a vedea daca minorii au comis și alte infracțiuni.

- Liderul USR PLUS Timiș a vorbit despre Comitetul Politic Uniunea Salvați Romania – USR in care au fost validate numele viitorilor miniștri pe care alianța ii propune in noul Guvern al Romaniei. „Uneori mi se pare ireal cand ma uit in spate… de unde am plecat și unde am ajuns. Daca ma intreba cineva…

- Un tanar va plati pentru teribilismul de care a dat dovada. Oamenii legii au intocmit pe numele sau dosar penal pentru patru infracțiuni, dupa ce a furat o mașina neinmatriculata, pe care a condus-o baut și cu care s-a rasturnat pe un drum comunal, intre Covaci și Cerneteaz.

- O fata in varsta de 15 ani a fost rapita in plina strada de doi indivizi necunoscuți, in timp ce era alaturi de unchiul sau. Cel care a alertat polițiștii a fost chiar unchiul fetei. Acesta a sunat la 112 și a spus ca cei doi barbați au coborat dintr-o mașina neagra, l-au agresat și au luat-o cu forța…

- Accident cu implicarea unei mașini de poliție pe o strada din capitala. Potrivit poliției, totul s-a produs in jurul orei 10:30, pe strada Alexei Mateevici din capitala. S-a stabilit ca la volanul unui Opel se afla un barbat de 38 de ani care nu a respectat distanța intre automobile și s-a izbit in…