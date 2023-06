Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a refuzat joi sa furnizeze documentele solicitate in cadrul anchetei publice privind gestionarea pandemiei, afirmand ca doreste sa sesizeze justitia cu scopul ca aceasta sa stabileasca daca cererile pentru aceasta ancheta sunt justificate, noteaza AFP.

- Harmalaia din Romania privind taierea padurilor baga in ceața Comisia de ancheta a PE: Unii spun ca se taie mult, alții puțin. Nu sunt informațiiInformațiile privind taierile ilegale transmise de autoritațile din Romania unei delegații a Comitetului pentru Petiții al Parlamentului European (PE) care…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, urmeaza sa fie audiata pe 24 mai de o comisie de ancheta a parlamentului Frantei cu privire la relatiile sale cu Rusia si un imprumut contractat in 2014, noteaza AFP. Candidata Adunarii Nationale (RN) la ultimele trei alegeri prezidentiale va fi audiata…

- Lui Rishi Sunak i se reproșeaza ca nu a declarat conflictul de interese actualmente in discuție și in fața deputaților, cu prilejul unor audieri privind bugetul. Comisia insarcinata cu controlul deputaților va proceda la examinarea in mod special a activelor deținute de soția premierului, relateaza…

- Nici saptamana aceasta persoanele chemate la audieri in cadrul Comisiei de ancheta privind achizițiile din timpul pandemiei nu au dat curs invitațiilor transmise. Primele 7 puncte de pe ordinea de zi a comisiei au fost: 1) audierea domnului Alexandru Rafila, ministrul sanatații, 2) audierea domnului…

- Alina Gorghiu e de parere ca Romania nu exceleaza la capitolul promovarii femeilor in cele mai diverse domenii sau pe cele mai inalte paliere de decizie. In acest sens, aceasta considera ca este necesara adoptarea rapida in Parlament a proiectelor de lege privind reprezentarea echitabila a femeilor…