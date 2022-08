Stiri pe aceeasi tema

- In locul culorii lor obisnuite de verde deschis, numeroase gradini, parcuri si spatii verzi din Marea Britanie afiseaza deja nuante de galben si maron, in timp ce frunzele moarte se aduna in cantitati mari sub copaci: Regatul Unit a intrat astfel intr-o "toamna falsa", dupa o vara fierbinte si secetoasa.

- Lipsa precipitatiilor a avut un cuvant greu de spus, iar fermierii isi vad acum munca de peste an pusa in pericol. Oamenii trag linie si multi spun ca banii obtinuti din recolta abia acopera cheltuielile, iar multi ies pe minus.

- Caldura și lipsa precipitațiilor continua sa ingrijoreze, și nu doar pe agricultorii care iși vad recoltele arse de soare pe campuri, fara sa poata face mare lucru pentru a schimba trista realitate. In ultima perioada se vorbește constant despre situația provocata de seceta, in mai multe zone ale țarii.…

- O spune chiar șefa Direcției pentru Agricultura Județeana Brașov, Claudia David. Astfel, chiar daca in țara seceta a afectat grav culturile agricole, nu la fel se intampla și la Brașov. Caldura excesiva din ultimele saptamani și mai ales lipsa ploilor. Au fost principalele cauze care au provocat pagube…

- Alerta de canicula in mai multe state din Europa Occidentala. In Marea Britanie și Franța au fost emise coduri roșii, iar temperaturile au depasit 40 de grade. Valul de caldura este tot ce mai lipsea pe continentul devastat de incendiile izbucnite pe fondul secetei catastrofale.

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Portugalia, care s-a confruntat luna trecuta cu o agravare a secetei, va fi afectata incepand de vineri de un nou val de caldura, care le-a determinat pe autoritatile de la Lisabona sa se pregateasca pentru riscuri de declansare a unor incendii de vegetatie, informeaza AFP. Fii la curent cu…

- Fermierii anunța noi creșteri de prețuri pana la toamna, iar painea s-ar putea scumpi cu 10 procente. Seceta a distrus culturile de grau, prețul ingrașamintelor s-a triplat, iar scumpirile carburanților și a gazului se vor reflecta din plin in prețul final de la raft. Producția de grau este mai redusa…