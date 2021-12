Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a aratat intr-un clip postat pe pagina personala de Facebook cum se utilizeaza testele de saliva pentru COVID-19. Testele Covid pe baza de saliva ar urma sa fie introduse in școli incepand de joi. Cimpeanu a anuntat ca profesorii care se implica in asamblarea testelor…

- Premierul Florin Cițu trimite Corpul de control la Ministerul Muncii dupa ce Raluca Turcan s-a plans ca nu vor mai fi bani de pensii incepand cu data de 26 noiembrie. Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, lanseaza un mesaj critic la adresa echipei de negociere cu PSD. „V-ați milogit la Ciolacu sa prindeți…

- Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai a gazduit, duminica, un eveniment cultural sustinut de membrii ansamblului folcloric profesionist ”Koderki” din Polonia, urmat de un micro recital de muzica clasica oferit de studentii din cadrul Facultatii de Muzica, Universitatea Transilvania din Brasov. Ansamblul…

- Regele audiențelor la fiecare program TV de Revelion, Dan Negru vrea sa-i duca pe telespectatorii romani chiar și in fața englezilor, nu ca numar de vaccinați, ci ca audiența de televiziune in noaptea dintre ani. Daca la ultimul sau Revelion, 2,5 milioane de romani s-au uitat la programul artistic a…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, a confirmat sambata ca mandatul sau in aceasta functie a fost prelungit cu un an, pana in octombrie 2023. ‘Sunt onorat de decizia Secretarului General Jens Stoltenberg de a-mi prelungi mandatul cu inca un an, pana in octombrie 2023’, a scris Mircea…

- Liberalii au postat un mesaj vineri pe pagina de Facebook a formațiunii in care indeamna populatia sa se vaccineze impotriva COVID-19 si condamna vehicularea de informatii false privind vaccinurile, precum si promovarea de mesaje distructive, care creeaza neincredere si confuzie sociala. Partidul National…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a devenit tata. El a facut anunțul vineri, 8 octombrie, pe pagina sa de socializare. Fiica sa, Maya Luming Lin, a venit pe lume in urma cu cateva ore. Fritz și partenera sa, Yiran Lin, s-au casatorit pe 25 august. „In vremuri de pericol o vulnerabila minune……

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…