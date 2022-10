În Maramureș: Vitezomani rămași fără permis de conducere In vederea prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere și din cauza faptului ca viteza constituie principala cauza generatoare de accidente rutiere, polițiștii Serviciului Rutier, in colaborare cu cei ai Secției 4 Leordina, au organizat o acțiune pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta limitele legale de viteza, pe D.J. 187 Ruscova-Poienile de Sub Munte. Polițiștii au efectuat controale la peste 70 de autovehicule și au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, din care 29 pentru nerespectarea regimului legal de viteza. Din 10 permise de conducere reținute, noua au fost pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

