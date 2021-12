ÎN MARAMUREȘ – Jumătate din pacienții COVID de la ATI sunt intubați Jumatate dintre pacienții COVID internați la Terapie Intensiva in spitalele din județ sunt intubați. Datele oficiale primite de la autoritați și valabile pentru ziua de azi, 16 decembrie, arata ca județul Maramureș a ajuns la 31306 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei, 29 de persoane fiind confirmate in ultimele 24 de ore. In continuare numarul pacienților internați in spitale a scazut foarte mulți in ultimele zile. In acest moment avem 52 de pacienți internați in spitale, 10 pacienți internați la ATI, din care cinci sunt intubați. Mai adaugam 4396 pacienți vindecați și… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

