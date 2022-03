ÎN MARAMUREȘ – Cand vom avea temperaturi de primăvară Meteo Baia Mare Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru regiunea Maramureș in urmatoarele doua saptamani. Potrivit meteorologilor, pana spre sfarșitul primei saptamani, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data. Media temperaturilor maxime va cobori spre 1 grad, iar a minimelor spre -10…-11 grade. In zilele care vor urma se va incalzi treptat, astfel ca in ultimele zile de prognoza media temperaturilor maxime, pe intreaga regiune, va ajunge sa se situeze, in jurul a 12 grade, iar a minimelor se va apropia de 0 grade. In ceea ce privește precipitațiile,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

