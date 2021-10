Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacienților confirmați cu coronavirus internați in spitalele din Maramureș se apropie de 200 și, la cum evolueaza lucrurile, chiar va trece de 200. Numai in ultimele 24 de ore au fost confirmate 171 de noi cazuri de COVID, cel mai mare numar de bolnavi confirmați din ultimele luni. Oficial stam…

- Aproape 100 de maramureșeni sunt acum internați in spitalele din județ dupa ce au fost confirmați cu noul coronavirus. Acest virus a fost luat inclusiv de șase tineri de 20 de ani, care sunt in izolare la domiciliu sau in locația declarata, fiind atent verificați de autoritați. Intre timp, de azi, 8…

- Dat fiind numarul tot mai mare de cazuri de coronavirus care sunt confirmate la nivel de județ, autoritațile au decis inca de acum intensificarea controalelor in special acolo unde se țin evenimente private, de genul nunți, zile de naștere sau botezuri. In total, conform informațiilor furnizate de catre…

- Romania a ajuns la 1.095.885 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce autoritațile au fost raportat ieri, 28 august, 1.015 de noi imbolnaviri in 24 de ore. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Maramureșul bifeaza dupa foarte multa vreme șase cazuri noi de coronavirus confirmate in ultimele 24 de ore. Nu este un lucru bun, fiind insa un semn ca numarul de cazuri ar putea crește in perioada urmatoare la nivel de județ. Potrivit informațiilor furnizate de catre Centrul Județean de Coordonare…

- Oficial am aflat ca varianta Delta a coronavirusului a ajuns și in Maramureș. Avem la acest moment cinci persoane care au fost confirmate cu aceastaa varianta a coronavirusului, considerata mult mai periculoasa decat varianta care ne-a inchis anul trecut in case. Centrul Județean de Coordonare și Conducere…

- Maramureșul mai are doar patrru bolnavi de coronavirus internați in spital. Din fericire nu sunt persoane internate la Terapie Intensiva. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției anunța ca sunt in județ 20427 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei, 3866 pacienți…

- Maramureșul este la un pas de a scapa de coronavirus. In acest moment avem cazuri de coronavirus confirmate doar in 3 localitati din judet si anume Cicarlau (1), Sighet (2) și Baia Mare (3). Rata de infectare a ajuns la 0,01 la mia de locuitori. Conform datelor oficiale avem 20427 persoane infectate…