Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca marți și miercuri, respectiv 25-26.07.2023, in intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrazi din mare parte din județele din țara.