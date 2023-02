Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki

- Alarmele de raid aerian au sunat, marti dimineata, pe intreag teritoriul Ucrainei. Potrivit datelor disponibile pe site-ul www.alerts.in.ua, la ora 11:28, toate regiunile ucrainene au fost vizate de alerte de raid aerian. Deocamdata, nu exista informatii suplimentare si nici comentarii din partea…

- Guvernatorul din Mykolaiv, Vitaly Kim, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram ca doua rachete au fost reperate deasupra teritoriului Ucrainei, pe fondul unei alerte declarate in intreaga țara de autoritați, scrie Sky News. „Rachete zboara in interiorul teritoriului Ucrainei. Cel puțin doua la…

- Alerte de raid aerian au fost declansate joi dimineata in cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei, autoritatile regionale avertizand asupra unui posibil atac cu rachete, relateaza Reuters si Unian. Compania de electricitate DTEK a anuntat ca a procedat la intreruperea de urgenta a energiei electrice…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina dupa ce rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete, anunța The Kyiv Independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Sirenele de raid aerian au sunat duminica dimineata la Kiev si in toate regiunile Ucrainei , au anuntat oficiali ucraineni, transmite Reuters. Relatari pe social media ucrainene, neconfirmate, mentionau ca este posibil sa se fi emis alerte de raid aerian dupa ce avioane ruse au fost ridicate de la sol…

- Sirenele de raid aerian au sunat duminica dimineata la Kiev si in toate regiunile Ucrainei , au anuntat oficiali ucraineni, transmite Reuters. Relatari pe social media ucrainene, neconfirmate, mentionau ca este posibil sa se fi emis alerte de raid aerian dupa ce avioane ruse au fost ridicate de la sol…

- Sirenele de raid aerian au sunat duminica dimineata la Kiev si in toate regiunile Ucrainei , au anuntat oficiali ucraineni, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Relatari pe social media ucrainene, neconfirmate, mentionau ca este posibil sa se fi emis alerte de raid aerian dupa ce avioane ruse au…