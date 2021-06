În mai 2021 s-au vândut 47.773 de proprietăți, în scădere cu circa 7.700 față de luna aprilie In luna mai 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 47.773 de proprietați imobiliare, cu 15.684 mai multe fața de aceeași luna a anului 2020. Conform cifrelor ANCPI, numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna mai 2021 este, totuși, cu 7.796 mai mic fața de luna aprilie. Cele mai multe vanzari de proprietați au fost inregistrate, in mai 2021, in București – 9.158, Iași – 2.842 și Timiș – 2.761. Județele cu cele mai puține imobile vandute in aceeași perioada sunt Calarași – 112, Covasna – 179 și Teleorman – 271. Numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

