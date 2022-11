În lupta cu inflația. BNR a majorat dobânda cheie până la 6,75% Razboiul din Ucraina, cu criza energetica și post-pandemia țin prețurile la cele mai mari niveluri din ultimii 20 de ani, ceea ce inseamna o putere de cumparare in scadere și cu datorii tot mai mari. Intervenția statului in aceste vremuri este una care aparent nu este vizibila, in ciuda masurilor luate pana acum. Avand in vedere gradul de indatorare tot mai mare la banci, o criza economica este tot mai aproape. In acest sens, consiliul de administrație al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 6,25 la suta pe an, incepand cu data de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

