- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat o noua ruta aeriana de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, catre Egipt. Gheorghe Flutur a spus ca incepand cu data de 29 octombrie 2023, odata cu debutul pentru sezonului de Iarna, operatorul aerian SKYUP Malta…

- In cursul lunii septembrie vor incepe lucrarile asfaltare a drumurilor din comuna Rachiți Potrivit primarului comunei Rachiți, Florin Bulgaru, s-a demarat cu succes ultima faza inainte de inceperea lucrarilor de asfaltare in satele Rachiți și Roșiori, cu finantare prin Programul National Anghel Saligny.…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutu, a anunțat un nou zbor direct de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, cu destinația Haifa, in Israel. „O veste foarte buna astazi, la finalul discuțiilor care au avut loc in legatura cu un nou zbor direct de pe Aeroportul Internațional…

- In atenția pagubiților și creditorilor RCA care au de recuperat bani de la Euroins CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, companie aflata in faliment, a primit aprobarea Tribunalului Bucuresti pentru prelungirea unor termene de interes pentru creditori. Pagubiții și creditorii RCA care au de recuperat…

- Daca in sezonul trecut al SuperLigii, FC Petrolul Ploiești era recunoscuta ca o echipa cu o defensiva greu de trecut, rezultatele finale fiind de tip „italian”, iata ca – deși se spune ca meciurile amicale nu sunt relevante, neavand miza intrecerilor oficiale – a bifat primele doua meciuri amicale,…

- Memorialul Ipotești va participa la Salonul de Carte Alam Mater Librorum. Afișul evenimentului Memorialul Ipotești – Centrul Mațional de Studii „Mihai Eminescu” va participa, in perioada 23-24 iunie 2023, la Salonul de Carte Alam Mater Librorum, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.…

- In fiecare an, la 10 iunie, este sarbatorita Ziua Parasutistilor Militari In fiecare an, la 10 iunie, este sarbatorita Ziua Parasutistilor Militari. Prin aplicarea Decretului-Lege 93/1941, a fost infiintata prima companie de parasutisti in cadrul Centrului de instructie al aeronauticii de la Popesti-Leordeni,…