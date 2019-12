Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Dacia de la Mioveni a sarbatorit iesirea din linia de montaj a unui automobil Duster cu numarul 500.000, fiind vorba de a doua generatie a modelului, a anuntat compania.A doua generatie a Duster-ului a fost lansat in urma cu 2 ani, la Salonul Auto de la Frankfurt. Beneficiarul acestui…

- Dacia si Ford au produs in primele zece luni ale acestui an aproape 408.000 de masini, cu o valoare comerciala de 6 miliarde euro, luand in calcul un pret mediu de 15.000 euro cu TVA. Productia de masini se va apropia in 2019 de pragul de 490.000 de unitati. Daca pragul de 500.000 de unitati […] Articolul…

- Productie de autoturisme, in crestere. Dacia a fabricat, in octombrie, peste 53.000 de masini! In luna octombrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 53.119 autoturisme. Dintre acestea 38.268 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.851 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova,…

- In luna septembrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 37.153 autoturisme, dintre care 29.569 au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 7.584 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, potrivit Mediafax.Pe primele noua luni din 2019, producția de autoturisme a ajuns…

- Dacia are un parcurs bun in acest an, modelele constructorului de la Mioveni reușind sa ajunga pe cele mai inalte poziții in topurile europene. In luna august, Dacia Duster a fost SUV-ul cu cele mai bune inmatriculari din Uniunea Europeana, in timp ce Sandero s-a aflat in fruntea clasamentului segmentului…

- Industria de automobile din Romania a produs, in septembrie, 37.153 de masini. In luna septembrie 2019, au fost produse in Romania 37.153 autoturisme. Dintre acestea 29.569 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 7.584 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Pe primele noua luni…

- Ford Puma a fost dezvaluit la sfarsitul lunii iunie a acestui an si se alatura gamei extinse de SUV-uri si de crossovere Ford din Europa, inclusiv Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge si noul Explorer Plug-In Hybrid, potrivit unui anunt al companiei. Ford Puma este oferit cu o tehnologia…

- Pe primele 8 luni din 2019, nivelul productiei de vehicule la uzina Dacia de la Mioveni a atins valoarea de 228.180 unitati, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2018, informeaza ACAROM. In perioada iulie-august 2019, productia uzinei Dacia a fost de 36.404 vehicule, o crestere de 1,2%…