În luna mai – zeci de urşi au fost alungaţi de către jandarmii prahoveni Zonele cel mai des frecventate de salbaticiuni: Sinaia, Busteni, Azuga si Bertea F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, angajatii structurilor montane din judet au intervenit in 33 de situatii de urgenta in care a fost semnalata prezenta ursilor. Zonele cel mai des vizitate de catre salbaticiuni au fost cele ale localitatilor Sinaia, Busteni, Azuga si Bertea. In urma celor 33 de interventii amintite, jandarmii montani au alungat 47 de ursi. Ultimul caz a avut loc chiar in ultima zi a bilantului facut de catre IJJ Prahova, respectiv duminica,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

