În luna mai poţi scăpa de deşeurile periculoase In toata luna mai are loc campania prin care compania RETIM colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrațile-le in gospodarie și debarasați-va legal de ele doar in spații special amenajate și la operatori autorizați. Astfel, in perioada 02 mai– 31 mai 2023 se […]

