- In luna mai 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.358 lei, cu 85 lei (-1,3%) mai mic decat in luna aprilie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.928 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 39 lei (-1,0%), anunța INS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Castigul salarial mediu brut a fost 6.358 lei, in mai, cu 85 lei (-1,3%) mai mic decat in luna aprilie 2022, iar castigul salarial mediu net a fost 3.928 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 39 lei (-1,0%), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Castigul salarial mediu net s-a ridicat in luna aprilie la 3.967 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 30 lei (+0,8%) si cu 11,4% fata de aprilie 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 6.443 lei, in aprilie, cu 42 de lei (+0,7%) mai mare decat in luna martie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.967 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 30 de lei (+0,8%), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Castigul salarial mediu brut a fost, in luna martie a acestui an, de aproximativ 6.400 de lei, cu 342 de lei mai mare decat in februarie, iar castigul mediu net s-a apropiat de 4.000 de lei, de asemenea, in crestere cu 216 lei, potrivit Institutului National de Statistica. Cel mai mult au castigat angajatii…

- Castigul salarial mediu net a fost in luna martie a acestui an de 3.937 lei, in creștere fata de luna precedenta cu 216 lei, adica 5,8%, a anunțat joi Institutul Național de Statistica (INS).

- Castigul salarial mediu net in judetul Olt in luna februarie anul acesta a fost de 3.251 de lei, cu aproape 500 de lei mai mic fata de salariul mediu net la nivel national, accentuandu-se diferenta observata in luna ianuarie intre salariul mediu la nivel judetean si cel inregistrat la nivel national,…

- Economie Caștigul salarial mediu net in Teleorman, mai mare cu 240 lei in februarie 2022 fața de aceeași luna a anului 2021 aprilie 26, 2022 09:07 Din raportul privind evoluția forței de munca, dat publicitații de Direcția Județeana de Statistica Teleorman, reiese ca in luna februarie 2022, castigul…