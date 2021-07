În luna mai, au fost produse în România peste 35 de mii de autoturisme In luna mai, au fost produse in Romania peste 35 de mii de autoturisme. In luna mai 2021, au fost produse in Romania 35.865 autoturisme. Dintre acestea 29.260 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 6.605 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme in Romania in primele cinci luni ale anului 2021 se situeaza la un volum de 191.658 unitati. Pe marci, productia in perioada ianuarie – mai 2021 se prezinta astfel: DACIA: 112.420 unitati FORD: 79.238 unitati Mai multe detalii pe www.acarom.ro. The post In luna mai, au fost produse in Romania peste… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

