Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege, depus la Senat pe 31 mai, propune modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Astfel, initiativa modifica mai multe puncte ale articolului 47 care vizeaza cheltuielile asociatiilor de proprietari.…

- Investigațiile vor avea loc pe parcursul intregii luni iunie, in baza programarilor, iar in funcție de numarul solicitarilor, campania se poate prelungi și pe durata lunii iulie, anunța conducerea companiei medicale. Luna iunie este luna inimii pentru copii. Programul de screening cardiac „Nicio zi…

- Anual, in Romania, se nasc peste 1.000 de copii cu malformatii cardiace congenitale. Dintre acestia, mai putin de 500 sunt operati. Toata luna iunie, un centru privat de sanatate din Bucuresti ofera servicii medicale cardiologice gratuite destinate celor mici.

- Targ caritabil pentru copiii din satul Crucea, județul Iași! Este vorba de trei frați a caror casa a fost distrusa de un scurt circuit iar acum locuiesc la bunici. Cazul a fost depistat și prezentat pentru prima data la Radio Iași iar acum acei cei copii au șanse sa aiba, din nou, casa lor. Inițiativa…

- O campanie derulata la nivel național va oferi zambete și elevilor din Timiș. Copiii din doua școli vor beneficia de consultații stomatologice gratuite, de diagnostic cu recomandari pentru tratament și vor primi mici daruri.

- Copiii fara acte de identitate ar putea beneficia de asistența medicala gratuita; Proiect de lege a fost depus in Parlament de deputatul Oana Bizgan. Potrivit unițiatorului, in 2016, estimarile autoritaților cifrau numarul acestora la peste 160.000. Majoritatea celor fara acte sunt copii, insa exista…

- Deputatul PSD Constanta Ileana Cristina Dumitrache a trimis o adresa catre secretariatul Camerei Deputatilor in care solicita organizarea unei campanii gratuite de constientizare asupra bolii celiace intoleranta permanenta la gluten in incinta Palatului Parlamentului, in perioada 14 16 mai. Initiativa…

- Spectatorii care vor asista sambata, 22 martie, la meciul de baschet dintre BC Athletic Constanta si CSM Sighet, programat, la ora 12.00, la Sala Sporturilor, vor avea prilejul de a face o fapta buna pentru copiii din centre de plasament. Initiativa este prima actiune a BC Athletic Constanta in cadrul…