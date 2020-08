Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Luni bune, un judet cu cifre ale saraciei, atat la angajari cat si la salarii, a transpirat la temperatura somajului tehnic si a concedierilor colective. Chiar si asa, oficial, cifrele in judet nu inregistreaza vreo explozie notabila! Caras-Severinul intra in luna iulie cu o rata a somajului…

- La sfarșitul lunii iunie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 9.412 șomeri (din care 4.883 femei), rata șomajului fiind de 3,63%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,19%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o creștere…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna anunța colaboratorii și agenții economici ca AICI.GOV.RO, portalul care permite prelucrarea documentelor pentru solicitarea masurii active de stimulare a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 și 29 ani, inregistrați ca șomeri in evidența…

- Numarul șomerilor din Argeș a crescut! 8.294 de oameni nu au un loc de munca. La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (ITM) Argeș erau inregistrați 8.294 șomeri (din care 4.187 femei), rata șomajului fiind de 3,19%. Comparativ cu luna precedenta, cand…

- Deși, din cauza pandemiei de coronavirus, zeci de firme au fost nevoite sa-și concedieze salariații și sa-și inchida porțile, surprinzator, in județul Bacau, numarul șomerilor, inregistrați oficial, a scazut fața de inceputul anului 2020. Astfel, daca la 31 ianuarie 2020 in baza de date a Agenției Județene…

- La sfarsitul lunii mai, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea erau inregistrati 2576 de someri (din care 1300 de femei), rata somajului fiind de 3,13 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,30 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- Rata somajului in Bucuresti la finalul lunii aprilie a fost de 1,28%, un numar de 15.186 de someri fiind inregistrati in aceasta perioada in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, potrivit Agerpres. Potrivit datelor transmise de ANOFM, din cei 15.186 de…