Stiri pe aceeasi tema

- Pensia minima ar trebui dublata in Romania, ca sa fie considerata una decenta, a spus ministrul Muncii, Marius Budai. Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca pensia minima ar putea ajunge la 2.500 de lei, asta insemnand ca ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta pentru pensionarii…

- 41 de autoritați publice locale vor beneficia de finanțare nerambursabila in cadrul Programului „Diaspora Acasa Reușește DAR 1+3”, pentru implementarea proiectelor la nivel local. Autoritațile au fost selectate de Comitetul de evaluare și supraveghere, in urma evaluarii proiectelor depuse.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Digi24 ca problema pensiilor speciale a fost abordata doar din punct de vedere politic. „Ii spui unui cetatean ca are unul pensia de 20 de ori mai mare, ca sa ii abati atentia ca tu nu ii majorezi pensia”, a spus ministrul.

- Pensia medie lunara in Romania, in anul 2021, a fost de numai 1.666 de lei, in timp ce numarul pensionarilor a scazut cu cateva zeci de mii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca numarul mediu de…

- Patronatele din turism cer statului sa urgenteze acordarea voucherelor de vacanta pentru bugetari, argumentand ca planificarea vacantelor se face acum, nu peste doua – trei luni. Acordarea voucherelor de vacanta pentru 2022 a fost aprobata la finele anului precedent, printr-un efort al intregii industrii…

- Consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, a prezentat argumentele SUA impotriva invaziei Rusiei in cadrul unei intalniri „intense” de sapte ore la Roma cu omologul sau chinez, Yang Jiechi, subliniind ca Moscova a simulat interesul pentru diplomatie in timp ce se pregatea de invazie…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul unu mondial, a promis, duminica, un ajutor financiar fostului jucator ucrainean Serghei Stahovski, care s-a alaturat trupelor ucrainene pentru a lupta impotriva armatei rusa, informeaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele care primesc refugiati ucraineni ar putea primi un ajutor financiar din partea Comisiei Europene pentru a face fata crizei de la granitele Ucrainei, a anuntat, luni, secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu.