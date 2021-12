Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, ministrul muncii, a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, ca pensiile vor fi recalculate „pe principiul de solidaritate și echitate sociala” astfel incat in luna ianuarie nicio persoana nu va incasa mai puțin de 2.200 de lei, informeaza Digi 24 . De aceasta creștere a pensiei vor beneficia…

- Ministrul Muncii a anunțat, aseara, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca niciun pensionar cu venituri mici din Romania nu va primi mai puțin de 2.200 de lei in luna ianuarie. Marius Budai spune ca toți pensionarii care au o pensie de pana in 1.600 de lei vor primi un sprijin de la stat pentru a putea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi ca salariul minim pe economie va fi, de la 1 ianuarie 2022, de 2.550 de lei. ‘Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, va informez ca am discutat cu premierul si am discutat si in coalitie, voi convoca un Consiliu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, 3 decembrie, ca in sedinta de Guvern s a discutat despre acordarea voucherelor de vacanta, precizand ca a propus prelungirea cu un an a tichetelor emise din anii anteriori si nefolosite din cauza pandemiei.Legat de vouchere de vacanta, este deja o…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut vineri, dupa ședința de Guvern, precizari despre recalcularea pensiilor, prelungirea valabilitații voucherelor de vacanța nefolosite in 2021 și despre pensiile speciale.

- A treisprezecea pensie: Cand va fi acordata și ce categorii de pensionari vor beneficia de aceasta. Anunțul noului ministru A treisprezecea pensie: Cand va fi acordata și ce categorii de pensionari vor beneficia de aceasta. Anunțul noului ministru A 13-a pensie se va acorda dupa indexarea pensiilor!…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner aniverseaza astazi 8 ani de relație. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și deși au perioade in care stau departe unul de celalalt, din cauza diferitelor proiecte, relația lor a rezistat. In ziua in care au aniversat 8 ani de iubire, Mihaela Radulescu…

- Artista Vladuța Lupau iși construiește vila. Alaturi de soțul ei, Adi Rus, aceasta iși face casa mult visata, iar cei doi parteneri deja știu cum va arata fiecare colțișor al locuinței lor. Artista a facut și un anunț care i-a uimit pe fani. Vladuța Lupau iși face vila De aceea, Vladuța Lupau a dorit…