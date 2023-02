Stiri pe aceeasi tema

- Caștigul financiar obținut de romani din Pilonul II de pensii private obligatorii este mai mult decat dublu fața de actualizarea contribuțiilor brute doar cu rata inflației, pe intreaga perioada de aproape 15 ani de funcționare a acestui sistem, potrivit calculelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate…

- Domeniul IT conduce in topul clasamentului celor mai bine platite meserii din Romania, in timp ce la polul opus se afla sectorul HoReCa. In noiembrie 2022, un angajat din IT caștiga peste 10.300 de lei, in plus cu 14% fața de perioada similara din anul precedent, spre deosebire de un salariat din HoReCa,…

- Castigul salarial mediu net a crescut in Romania cu 3,3%, echivalentul a 133 de lei in luna noiembrie a anului trecut, fata de luna precedenta, potrivit Institutului National de Statistica. In luna analizata, castigul salarial mediu brut a fost de 6.679 de lei, cu 218 lei mai mare in comparatie cu cel…

- Castigul salarial mediu net a crescut cu 3,3% (+133 de lei), in noiembrie 2022 fata de octombrie, pana la valoarea de 4.141 lei, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2022, la 1.058.326 persoane, in crestere cu 1.445 persoane (0,13%) fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Diferenta dintre castigul salarial mediu brut inregistrat in octombrie in Sibiu si cel din Harghita, polii judetelor din acest punct de vedere din Regiunea Centru, este de peste 2.200 de lei, potrivit datelor prezentate intr-un conunicat transmis de catre Directia Regionala de Statistica Alba. Potrivit…

- Economie 2981 lei – caștigul salarial mediu net in Teleorman, in luna octombrie 2022 decembrie 20, 2022 13:51 In luna octombrie 2022, caștigul salarial mediu nominal net la nivelul județului Teleorman s-a majorat cu 307 lei, comparativ cu aceeași luna a anului anterior, creșteri ușoare, dar depașite…

- Cați angajați sunt in județul Alba. Caștigul salarial mediu net al lunii septembrie a fost de peste 3.500 de lei Cați angajați sunt in județul Alba. Caștigul salarial mediu net al lunii septembrie a fost de peste 3.500 de lei Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii septembrie…