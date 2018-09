Stiri pe aceeasi tema

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita a luat masuri de prevenire a introducerii virusului pestei micilor rumegatoare, primul focar fiind confirmat in Bulgaria.

- Un accident mortal a avut loc in județul Satu Mare, in localitatea Domanești. Un barbat de 49 de ani și-a pierdut viața dupa ce microbuzul pe care il conducea a fost lovit de tren. Un accident mortal a avut loc marți dimineața in localitatea Domanești din județul Satu Mare. Un barbat in varsta de 49…

- Rezultate Bacalaureat 2018 EDU.RO, județul Bistrița-Nasaud. Absolvenții de liceu au terminat joi, 28 iunie, examenul de Bacalaureat 2018, insa afla abia miercuri, 4 iulie, rezultatele examenelor, urmand ca cele finale, dupa contestații, sa fie afișate pe 9 iulie.

- Principalele zone sinistrate din județul Bacau vor fi vizitate de o delegație guvernamentala condusa de premierul Viorica Dancila. Ea va fi insoțita de ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, și ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Trupul barbatului in varsta de 48 ani care a fost luat sambata de viituri in localitatea Garcina, a fost gasit la cativa kilometri distanta, in albia paraului Cuejdi, la intrarea in municipiul Piatra Neamt, transmite Agerpres.ro. Reprezentantii ISU Neamt au precizat ca descoperirea a fost facuta de…

- Rezultate BAC 2018 in județul Giurgiu. Absolvenții de liceu au terminat joi, 28 iunie, examenul de Bacalaureat 2018 , insa afla abia miercuri, 4 iulie, rezultatele examenelor, urmand ca cele finale, dupa contestații, sa fie afișate pe 9 iulie. Vezi rezultatele la Bacalaureat 2018 pe bacalaureat.edu.ro.…

- Inspectorii sanitari-veterinari au dat 132 de amenzi contraventionale in valoare totala de 242.920 lei, in luna mai, dupa cele 10.420 de controale efectuate in unitatile din industria agroalimentara, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.…

