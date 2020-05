In luna aprilie a acestui an, in plina epidemie de COVID 19, in județul Suceava au murit mai multi oameni decat in lunile aprilie a ultimilor patru ani, conform datelor furnizate de autoritați. Jurnalistii de la Recorder au obtinut statisticile oficiale a numarului total de morti (indiferent de cauza) in luna aprilie din 8 judete. […] Articolul In luna aprilie 2020, in Suceava au murit cu 30% mai multi oameni decat media ultimilor ani. Creșteri notabile și in Arad sau Hunedoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .