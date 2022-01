În lume: Pregătiri de reevaluare a strategiilor guvernamentale de combatere a virusului Pe frontul luptei cu coronavirusul, ”Europa incepe treptat sa ia in considerare tratarea COVID precum gripa”, constata Bloomberg. Aceasta dupa ce Spania a devenit prima națiune europeana importanta care sugereaza in mod explicit ca oamenii vor trebui sa invețe sa traiasca cu coronavirusul. Ideea tratarii covidului ca pe o boala endemica incepe sa caștige treptat teren, ceea ce ar putea determina o reevaluare a strategiilor guvernamentale de combatere a virusului. Insa pentru țari precum Franța, Germania, Italia și Romania – unde cazurile zilnice sunt la niveluri ridicate – ar fi oricum prea devreme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

