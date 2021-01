În Los Angeles nu mai sunt locuri în spitale. Una din cinci persoane testate are Covid Unul din cinci locuitori care se testeaza în Los Angeles este depistat pozitiv pentru Covid, astfel ca spitalele nu mai au locuri pentru bolnavi, care ajung în biserici și sali de sport, potrivit Mediafax. Los Angeles este orasul american unde riscul de a te infecta cu Covid-19 nu a fost niciodata mai mare. În acest moment, unul din cinci locuitori care face un test Covid în Los Angeles are un rezultat pozitiv. Numarul deceselor din cauza bolii a urcat la peste 11.000. Spitalele sunt deja arhipline, asa ca bolnavii ajung în biserici si în sali de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

