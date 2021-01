Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer a redus la jumatate, volumul de vaccinuri COVID-19 pe care le va livra saptamana aceasta unor state membre ale Uniunii Europene, au declarat, joi, mai multi oficiali guvernamentali.

- Pentru 2021, PENNY iși propune sa continue planul de expansiune și sa deschida intre 20 și 25 de noi magazine in mai multe regiuni ale țarii, astfel incat sa atinga cifra de 300 de magazine pe plan local, a declarat, pentru Wall-Street.ro, Daniel...

- Anul 2021 incepe in forța și deja apare o noua taxa care ii vizeaza pe toți romanii! Aceasta intra in vigoare de azi, 2 ianuarie insa este destul de cunoscuta in anumite locații. Noua taxa dorește are ca scop reducerea poluarii in Romania. De sambata, romanii care merg la LIDL și cumpara fructe și…

- Vești proaste pentru clienții LIDL Romania: lanțul de magazine anunța scumpiri noi in 2021. Este vorba de o taxa noua care intra in vigoare de azi, 2 ianuarie 2021. Pe ce vor plati romanii mai mulți bani? Veți afla, in continuare, in randurile de mai jos. LIDL anunța scumpiri noi in 2021 Lanțul de magazine…

- Lanțul de magazine PEPCO se extinde, ajungand astfel și in Municipiul Blaj. Magazinul este situat pe Calea Clujului, Nr. 19, iar inaugurarea va avea loc maine, 18 decembrie 2020. Pepco este de departe cel mai extins retailer activ pe zona de moda si decoratiuni din Romania. In 2018 a ajuns la un numar…

- Președintele UDRM, Kelemen Hunor, a declarat, duminica, la inchiderea urnelor, intrebat daca a avut discuții despre formarea unei majoritați guvernamentale, ca important este sa existe o majoritate de centru-dreapta și un vot pe legea bugetului imediat dupa 20 decembrie. „Nu am avut astfel de discuții…

- Pandemia de Covid-19 a determinat jumatate dintre soferii romani (50,7%) sa isi modifice planurile de achizitie a unei masini si sa aleaga o masina mai ieftina sau sa amane achizitia, conform unui sondaj realizat de EY privind obiceiurile de cumparare a autovehiculelor, derulat in randul soferilor…

- Noi restricții in Romania: masca obligatorie, toate școlile in online, magazine inchise dupa ora 21:00, circulația restricționata pe timpul nopții Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, in debutul ședinței de guvern la care a participat, noi restricții in Romania pentru a lupta cu pandemia…