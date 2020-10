Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari impotriva restrictiilor antiepidemice si impotriva vaccinarilor s-au adunat sambata in centrul Londrei, in pofida avertismentelor politiei ca ar putea incalca regulile de distantare sociala, relateaza dpa. Printre principalii vorbitori s-a aflat…

- Autoritatea pentru Conduita Financiara din Marea Britanie (FCA) a anuntat astazi ca fondurile de investitii si bancile din Uniunea Europeana (UE) care vor sa-si stabileasca o baza in Regatul Unit dupa Brexit trebuie sa aiba suficient personal de conducere pentru a putea fi adecvat supervizate, transmite…

- Cartile si manuscrisele vechi, inclusiv opere ale lui Galileo Galilei, Isaac Newton si ale pictorului Francisco Goya, care au fost descoperite in Neamt erau intr-un garaj, intr-o zona peste care fusese turnata placa de beton, operele fiind puse in niste pubele. Anchetatorii au stabilit ca acestea…

- Productia lungmetrajului „The Batman” a fost reluata dupa doua saptamani de carantina impusa in urma diagnosticarii actorului Robert Pattinson cu Covid-19, informeaza Variety potrivit news.ro.Filmarile de la Leavesden Studios, din afara Londrei, au fost oprite pe 3 septembrie. In acest rastimp,…

- Negocierile in vederea incheierii unui acord de liber-schimb care sa reglementeze schimburile comerciale - in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari - intre cele doua parti au avanat prea putin, in pofida apropierii datei-limita, stabilita de Boris Johnson la 15 octombrie. Regatul Unit a parasit…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…

- Locuitorii din cartierul constanțean Tomis Nord au fost surprinsi sa vada, alergand haotic prin gradini, dar si pe strazile intens circulate, un magar, scrie Replica de Constanța. Potrivit martorilor, magarul a fost la un pas sa fie lovit de masinile care circulau la acea ora.Fara ca nimeni sa stie…

- Kanye West a facut spectacol la primul sau miting electoral. Rapperul, care dorește sa obțina fotoliul de la Casa Alba, a urcat pe scena fara masca insa imbracat cu o vesta antiglonț și cu anul 2020 marcat in tunsoare.