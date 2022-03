În loc de „Buni zori!”. Viață occidentală ierburile care ard in pipa soarelui mașina cumsecade retezand deodata toate degetele țesatoarei la linie ca o manichiureza priceputa, stratul de zapada in iulie pe 99 la suta din culturile fermierilor incit unul cuprins de extaz și-a incercat timpla cu alice de vinatoare și treaba i-a izbutit de minune, viața occidentala cum ar zice gangsterul flecar, un tip care-și deseneaza dolari in palma doar, doar intr-o zi vor deveni moneda de schimb morții neglijenți scoțind ba un picior, ba o mina din sicriu spre rușinea rudelor indurerate de parca bietul de el ar rasfoi in vazul lumii revista ilustrata… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

