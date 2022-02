În loc de „Buni zori!”. Te iubesc patrie, calm, pios, ca pe o rugăciune Te iubesc, roman batut in cap cum sunt, Cu inlauntrul tot al coastelor mele plamadite din pamant, Unica mea tara Chiar daca prezentul tau a inceput sa ma doara Ca un junghi si ca o insulta amara. Te iubesc calm, pios, ca pe o rugaciune Pe care bunica din moarte mi-o spune. Esti frumoasa ca un cuvant neinlocuit inca, Iubita mea sarutata sub luna, pe lunca. Chiar daca au margini nemarginirile tale Eu mangai stelele infinite de pe rochia cerului dumitale. Esti, zic unii, o biata colonie Dar cine a stiut stie Ca si de sub turci si de sub rusi si de sub fanarioti Si de sub orice alta blestematie… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

