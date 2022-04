Sunt Floriile – cum nu știți? -, cele cu smicele de salcie, Micuța candela a speranței sta aprinsa de-aseara A intrat Iisus in Ierusalim Calare pe asin, mulțimea il aclama pe cel pe care tot ea il omoara Au inflorit toți pomii, chiar și cei uscați, dintr-o data Smicele de salcie stau atarnate la uși Speranța da fuga de la o odaie la alta Paturile sunt nedesfacute, pe ele au ațipit candva parinți sau matuși Sculați-va, s-a facut tarziu pe pamant Voi cei refugiați in sicrie Dumnezeu și-a lasat rastignit Fiul Doar pentru a-i da prilej sa Invie Ai vreun Florin, vreo Florica N-o vizita cu masca pe…