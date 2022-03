Stiri pe aceeasi tema

- dormeam imbrațișați iubito strinși laolalta de un zeu și inchisesem ochiul parca și te-am inchis in ochiul meu trecea pamantul pe alaturi vuind din cearcane de plins și mari paduri treceau prin lume surpindu-ne indeajuns și nimeni nu facea de straja pazind intrarile spre noi și-am auzit atunci spre…

- aprind in laicerul singuratații vina arar ma bate steaua de dincolo de gind cu trupul intre țarmuri aștept sa-ntorci lumina acelor brize rare care-au pierit pe rind prin palme imi trec zboruri de pasari aminate și lungi cimpii se-aduna la margine de frig tu ești mihnirea blinda pe care-o duc in toate…

- Acum este implinita din toate punctele de vedere, are o familie frumoasa și un bebeluș pe drum, se iubește nebunește cu fotbalistul Cristi Manea, insa lucrurile nu au fost intotdeauna roz pentru Irina Deaconescu. In cadrul unui podcast online, blondina a povestit despre traumele sale din copilarie.

- Octavian Strunila a fost invitat in podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit despre perioada in care a jucat in telenovele. Actorul a povestit și despre problemele pe care le-a avut cu banca.A fost pe val in momentul in care juca in telenovelele romanești „Inimp de țigan”, „Lacrimi de iubire” și…

- Calficata in premiera in faza sferturilor la un turneu de Grand Slam dupa 6-4, 3-6, 6-4 cu Simona Halep (30 de ani), Alize Cornet (32 de ani, locul 61 WTA) a izbucnit in lacrimi la final și i-a oferit interviatoarei Jelena Dokic (38 de ani, fost numar 4 WTA) un interviu emoționant. La finalul meciului…

- te-acopera cu lespezi de iarba și ma tem uitarea sa nu bata din clopote de ceara prea repede-n fintina tacerii sa cadem lumina sa imbrace lințoliul de seara copil timid deprind sa spun țarinei tata invaț cum tu voiai dar ma inec in plins baiatul tau cel mare ajunse deodata sa prinda mult prea greu și…

- in noaptea asta fara candelabre cand mor pe șine roțile de fier sa ascultam iubito stins cum canta in satul meu copiii lerui ler i-aud acum la casa parinteasca batand in geam cu sorcove de ger și nimeni nu mai iese sa-i primeasca și gem pereții-n bezna lerui ler in noaptea asta sa tacem o vreme ți-e…