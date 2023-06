În loc de „Buni zori!”. Și ieri va fi o zi Buni zori! Nu știu cum e la voi, dar la Sangeru cerul arata ca o coaja de ou alb cafeniu, nedefinit. Nu anunța ploaie, fiindca din acești nori caricaturali nu pot pica lacrimile cerute de fantanile care și-au dus apa in fundul pamantului. E seceta iar. Bate din nou clopotul a mort. In niciun an n-a batut ca acum zilnic. Se sta la coada pentru lumea de dincolo, iar cea de aici pare a-și lua adio de la ea insași. Lumea ca univers, ca totalitate. Ceva s-a schimbat inexplicabil, profund, dureros. Și oamenii care spun ca nu se tem, se tem. De ce, de cine? Coronavirusul, fiindca e și el parte a acestei… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanasescu Eram, mai suntem unii, tineri si frumosi. Lumea era sau este inc’-a noastra, a lor. Ca, na, stiti dialoguri din astea: – Vai, draga, ce bine-arati! – Serios? Cat imi dai? Trairi, simtiri si amagiri… Pentru astea din urma, daca nu existau selfieurile, trebuiau inventate. Narcis, poate,…

- Un fenomen ascuns care nu este legat de razboi și de turism a fost lovit cu forța unui cutremur de invazia lui Putin. O lume secreta desfașura acțiuni neobișnuite pe teritoriile Ucrainei și Rusiei, dar acum flagelul care se numește criminalitatea organizata și-a intrerupt traseele tradiționale care…

- Vlad Obu a devenit cunoscut pe Internet datorita aparițiilor sale controversate de pe Youtube, insa mai ales dupa ce s-a aflat ca este prietenul fraților Tate. Lumea il cunoaște de pe rețele de socializare și fanii lui știu ca este un barbat rebel, iar acest lucru se intampla inca din copilarie. Vlad…

- Lumea ar putea depasi, in 2023 sau in 2024, actualul record de temperatura medie, din cauza schimbarilor climatice, dar si a revenirii fenomenului meteorologic El Nino, spun oamenii de stiinta din domeniul climei. Lumea ar putea depasi, in 2023 sau in 2024, actualul record de temperatura medie, din…

- Juriul l-a acuzat initial pe artist ca a avut un comportament "deliberat" inselator, inainte de a-si retrage acuzatiile intr-un comunicat de presa ulterior. Eldagsen s-a aparat sustinand ca a fost intotdeauna transparent cu privire la natura operei sale, insa a decis marti sa refuze premiul, informeaza…

- Descoperirile arheologice sunt interesante pentru ca dezvaluie mai multe despre viețile oamenilor din trecut. Fiecare descoperire se adauga la cunoașterea trecutului antic, lasandu-ne flamanzi de mai multe informații. Și cine știe cat de multe ar mai putea exista? Multe dintre descoperiri ar putea fi…

- Delia ii ia apararea surorii sale, Oana, in scandalul in care este implicata influencerița, in prezent, cu noul ei partenerul de viața, Radu Siffredi. Ce a postat jurata de la iUmor, legat de relația pe care o are cu sora ei mai mica. Fanii au felicitat-o pentru gestul sau. Cum o apara Delia pe Oana…

- Mihailo Podoliak, consilierul sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, susține ca poziția Chinei cu privire la razboiul din Ucraina s-a schimbat semnificativ și ca nu este așa cum o descrie Rusia, informeaza RBC, potrivit Rador."Poziția Chinei s-a schimbat semnificativ și nu este cea descrisa…