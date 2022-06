În loc de „Buni zori!”. Sărută-mă îndelung, iubito, să mă afli Cat de mult te iubesc Spuse buza mea de jos, buzei tale de sus Sarutandu-se indelung Și apoi buzele noastre, tuspatru, Și-au spus fara cuvinte, minunate povești de iubire Cum pot vorbi buzele fara cuvinte Intreba propovaduitorul castitații Iar castitatea, chiar ea, Ii raspunse ca buzele vorbesc mai ales prin sarut Saruta-ma, iubito, sa ma afli, Indelung saruta-ma, E ca și cand gandurile mi le-ai sorbi Și inima mea, prin lacomele tale buze, Ar bate in inima ta Cuvintele mor de singuratate și virgulele nu-și mai au sens Fiindca noi ne sarutam fara sfarșit Și ce rost ar mai avea punctul? E ziua sarutului,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

