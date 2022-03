În loc de „Buni zori!”. Să mă plâng nu știu și mi-e rușine s-a-ntunecat profund și nemilos, ce-a fost intreg se face pe dindoua și-n cel mai insorit crampei din zi seninul vieții prinde brusc sa ploua s-a-ntunecat de tot, devin copil, daca-aș avea parinți, la pieptul lor m-aș culcuși, dar ei sunt duși de mult iar pozele din rame vechi ma dor m-acuz pentru pacate nefacute ma cert pentru greșeli care nu sunt se-ntampla-n sufletu-mi ceva ciudat scriu un cuvant și iese alt cuvant toți vor și-mi cer protecție in toate viața-mi, la randu-i, vrea și ea un sfat urc, nadușesc, dar simt ca e destul și, cum sa zic, parca m-am saturat am presarat in urma luptatori… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

